UE autorizza creazione di joint venture tra Mubadala e Actis

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, lain Rezolv Energy del Lussemburgo da parte di Mubadala Investment Company (Mubadala) degli Emirati Arabi Uniti e Actis del Regno Unito. L'operazione riguarda principalmenteLa Commissione ha concluso che l'operazione notificata, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.