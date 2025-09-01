Milano 15:17
42.325 +0,30%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 15:16
9.191 +0,04%
Francoforte 15:16
24.006 +0,43%

UE autorizza creazione di joint venture tra Mubadala e Actis

Economia, Energia
UE autorizza creazione di joint venture tra Mubadala e Actis
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture in Rezolv Energy del Lussemburgo da parte di Mubadala Investment Company (Mubadala) degli Emirati Arabi Uniti e Actis del Regno Unito. L'operazione riguarda principalmente lo sviluppo e la gestione di progetti di energia rinnovabile.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
Condividi
```