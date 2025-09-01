UE autorizza creazione di joint venture tra Mubadala e Actis

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato
, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture
in Rezolv Energy del Lussemburgo da parte di Mubadala Investment Company (Mubadala) degli Emirati Arabi Uniti e Actis del Regno Unito. L'operazione riguarda principalmente lo sviluppo e la gestione di progetti di energia rinnovabile
.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza
, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.