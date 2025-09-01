UK, crescita annuale dei prezzi delle case si attenua ad agosto

(Teleborsa) - I prezzi delle case nel Regno Unito
sono diminuiti dello 0,1% su base mensile ad agosto
2025 (rispetto al +0,5% di luglio e al +0,1% atteso dagli analisti), secondo il consueto report di Nationwide. Il prezzo medio degli immobili è ora di 271.079 sterline (rispetto alle 272.664 sterline del mese precedente). La crescita annuale è in calo al +2,1% dal +2,4% di luglio.
"Il ritmo relativamente moderato della crescita dei prezzi delle case è forse comprensibile
, dato che l'accessibilità economica rimane limitata rispetto agli standard a lungo termine - ha commentato Robert Gardner, capo economista di Nationwide
- I prezzi delle case sono ancora elevati rispetto al reddito familiare, il che rende difficile ottenere un acconto per i potenziali acquirenti, soprattutto considerando l'intensa pressione del costo della vita degli ultimi anni".
"Se a ciò si aggiunge il fatto che i costi dei mutui sono più di tre volte superiori ai livelli prevalenti sulla scia della pandemia, ciò significa che anche il costo del servizio di un mutuo rappresenta un ostacolo per molti
- ha aggiunto - Infatti, un contribuente medio che acquista la tipica proprietà per la prima volta con un acconto del 20% si trova ad affrontare una rata mensile del mutuo pari a circa il 35% del suo stipendio netto, ben al di sopra della media a lungo termine del 30%".(Foto: Mirko Kaminski / Pixabay)