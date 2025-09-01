Unicredit, rilevate 4.890.000 azioni proprie

(Teleborsa) - UniCredit
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 25 luglio, ha reso noto di aver acquistato
dal 25 al 29 agosto 2025, complessivamente 4.890.000 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 66,6507 euro.
Al 29 agosto, a partire dall’avvio della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit ha acquistato un totale di 14.160.500 azioni, pari allo 0,91% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 932.187.115,40 euro.
A Milano, oggi, piccolo passo in avanti per l'Istituto di Credito
, che porta a casa un timido +1%.