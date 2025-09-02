Milano 1-set
42.410 0,00%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 1-set
9.196 0,00%
Francoforte 1-set
24.037 0,00%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,46%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.875,53 punti

In breve, Finanza
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,46%, dopo aver aperto a 3.875,53 punti.
