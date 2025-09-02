Milano 16:19
41.986 -1,00%
Nasdaq 16:19
23.183 -0,99%
Dow Jones 16:19
45.222 -0,71%
Londra 16:19
9.156 -0,44%
Francoforte 16:18
23.655 -1,59%

Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,02% alle 13:00

Il FTSE MIB si muove a 41.978,81 punti

Milano, in perdita dell'1,02% alle 13:00, tratta in ribasso a 41.978,81 punti.
