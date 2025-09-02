Milano
16:19
41.986
-1,00%
Nasdaq
16:19
23.183
-0,99%
Dow Jones
16:19
45.222
-0,71%
Londra
16:19
9.156
-0,44%
Francoforte
16:18
23.655
-1,59%
Martedì 2 Settembre 2025, ore 16.35
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,02% alle 13:00
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,02% alle 13:00
Il FTSE MIB si muove a 41.978,81 punti
In breve
,
Finanza
02 settembre 2025 - 13.00
Milano, in perdita dell'1,02% alle 13:00, tratta in ribasso a 41.978,81 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
-1,00%
