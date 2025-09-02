Circle Group, contratto da 140mila euro per digitalizzazione avanzata di servizi logistici e intermodali

Circle Group

(Teleborsa) -ha sottoscritto un nuovocon un’importante realtà italiana attiva, da oltre 60 anni, nei servizi di truck service e logistica intermodale, con una forte presenza sul territorio nazionale e in costante evoluzione verso modelli operativi sempre più digitali e integrati.L’accordo rafforza ulteriormente il ruolo di Circle Group come, grazie a soluzioni interoperabili, scalabili e pienamente conformi alle normative europee. Il progetto prevede l’adozione delle piattaforme LogIN Business e MILOS TFP, con l’obiettivo di trasformare l’intera gestione operativa e documentale in un processo completamente digitale, efficiente e integrato. Al centro dell’iniziativa vi è la dematerializzazione dei documenti di trasporto, attraverso l’introduzione di e-CMR ed e-DDT con firma digitale, consentendo la completa digitalizzazione del ciclo documentale, accessibile sia via web sia tramite app dedicata agli autisti.Strategica è anche l’(porti, interporti, aeroporti e terminal), che permette l’automazione dei flussi informativi in ingresso e in uscita, oltre alla gestione semplificata dei preavvisi di arrivo con calcolo ETA qualificato. Il sistema è in grado di recepire segnalazioni in tempo reale su eventi critici che possono condizionare le operazioni, come scioperi o incidenti.Il progetto include l’, garantendo continuità operativa, riduzione degli errori manuali e ottimizzazione complessiva dei processi. È previsto inoltre il dialogo digitale con le agenzie ferroviarie, anche per l’adozione di documenti digitali interoperabili (e-CIM, H30, EDIGES) legati al trasporto combinato, e una futura apertura all’interoperabilità con agenzie marittime, completando così una visione intermodale avanzata.