Enel, buyback per oltre 138,7 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Enel ha comunicato di aver acquistato, tra il 25 e il 29 agosto 2025, in seguito all'avvio di un programma di buyback, complessivamente 17.368.919 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 7,9892 euro per azione, per un controvalore pari a 138.763.638,733 euro.

Dall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 42.457.592 azioni proprie (pari allo 0,4176% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 333.877.091,270 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 29 agosto complessivamente 54.537.262 azioni proprie, pari allo 0,5364% circa del capitale sociale.

Sul listino milanese, oggi, debole la giornata per il Gruppo energetico, che porta a casa un calo dell'1,14%.



