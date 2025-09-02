Enel, buyback per oltre 138,7 milioni di euro

Enel

Gruppo energetico

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 25 e il 29 agosto 2025, in seguito all'avvio di un programma di buyback, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 7,9892 euro per azione, per unpari aDall'inizio del Programma, Enel ha acquistato 42.457.592 azioni proprie (pari allo 0,4176% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 333.877.091,270 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene al 29 agosto complessivamente 54.537.262 azioni proprie, pari allo 0,5364% circa del capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, debole la giornata per il, che porta a casa un calo dell'1,14%.