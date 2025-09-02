Euro STOXX 50: rientra Deutsche Bank, esce Stellantis

Deutsche Bank

Siemens Energy

Argenx

Nokia

Stellantis

Pernod Ricard

BBVA

Rheinmetall

BASF

Mercedes-Benz

(Teleborsa) - La banca tedesca, la società energetica tedescae l'azienda farmaceutica belgaentrano nell'a partire dall'apertura dei mercati europei il 22 settembre 2025, prendendo il posto della società finlandese di telecomunicazioni, il colosso italo-francese dell'automotivee l'azienda francese di alcolici. Lo ha comunicato il gestore dell'indice STOXX nella sua revisione annuale periodica.L'Euro STOXX 50 deriva dall'indice EURO STOXX e rappresenta la performance delle 50 maggiori società tra i 20 supersettori in termini di capitalizzazione di mercato dell'Eurozona. Si tratta di: funge da sottostante per prodotti finanziari (opzioni, futures, ETF) e a fini di benchmarking.Inoltre, la banca spagnolae il produttore di armi tedescoentrano nello, prendendo il posto della società chimica tedescae del colosso dell'automotive