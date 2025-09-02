Milano 13:42
42.007 -0,95%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 0:00
45.545 0,00%
Londra 13:41
9.148 -0,52%
Francoforte 13:41
23.701 -1,40%

Euro STOXX 50: rientra Deutsche Bank, esce Stellantis

Finanza
Euro STOXX 50: rientra Deutsche Bank, esce Stellantis
(Teleborsa) - La banca tedesca Deutsche Bank, la società energetica tedesca Siemens Energy e l'azienda farmaceutica belga Argenx entrano nell'indice Euro STOXX 50 a partire dall'apertura dei mercati europei il 22 settembre 2025, prendendo il posto della società finlandese di telecomunicazioni Nokia, il colosso italo-francese dell'automotive Stellantis e l'azienda francese di alcolici Pernod Ricard. Lo ha comunicato il gestore dell'indice STOXX nella sua revisione annuale periodica.

L'Euro STOXX 50 deriva dall'indice EURO STOXX e rappresenta la performance delle 50 maggiori società tra i 20 supersettori in termini di capitalizzazione di mercato dell'Eurozona. Si tratta di uno degli indici più liquidi dell'Eurozona: funge da sottostante per prodotti finanziari (opzioni, futures, ETF) e a fini di benchmarking.

Inoltre, la banca spagnola BBVA e il produttore di armi tedesco Rheinmetall entrano nello STOXX Europe 50, prendendo il posto della società chimica tedesca BASF e del colosso dell'automotive Mercedes-Benz.


Condividi
```