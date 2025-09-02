Francoforte: scambi negativi per Commerzbank

banca tedesca

Commerzbank

DAX

banca d'affari

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.L'analisi di breve periodo dellamette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 33,26 Euro e supporto a 32,45. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 34,07.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)