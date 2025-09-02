FS Logistix rafforza la rete europea: al via la gestione del terminal di Anversa

(Teleborsa) - FS Logistix
, società del Gruppo FS e operatore di sistemi multimodali, è entrata nel capitale sociale di Modalink, NewCo costituita in joint venture con Lineas
, il più grande operatore privato di trasporto merci ferroviario in Europa, per gestire il terminal ferroviario di Anversa Antwerp Mainhub, che all’anno movimenta 1,5 milioni di tonnellate di merci e gestisce 2.500 treni.
Questa iniziativa strategica mira a migliorare l’efficienza e la connettività dei servizi di trasporto merci su rotaia tra Belgio e Italia
, oltre che su altre rotte europee chiave. L’operazione si inserisce nel contesto di crescita del mercato ferroviario, stimato intorno al +2% annuo tra il 2023 e il 2029. Un accordo per lo sviluppo della logistica globale e per giocare un ruolo cruciale sulla scena internazionale.
L’annuncio è stato dato oggi da Sabrina De Filippis, CEO di FS Logistix, e da Erik van Ockenburg, CEO di Lineas.
"La costituzione di Modalink rappresenta una tappa importante nel nostro percorso per diventare un protagonista di riferimento nella logistica europea
. Questo accordo fa parte del nostro Piano Industriale, che prevede il potenziamento dei terminal esistenti e la creazione di nuovi hub tecnologicamente avanzati e sostenibili dal punto di vista ambientale. Questo ci consentirà di aumentare i volumi di merci trasportate su ferrovia
, grazie a connessioni sempre più efficienti tra i nostri porti e terminal con la rete nazionale e i corridoi ferroviari europei, consolidando l’integrazione dei sistemi di trasporto mare-ferro-strada," ha dichiarato Sabrina De Filippis, CEO di FS Logistix.
"Con il lancio di Modalink, stiamo compiendo un passo audace verso una rete logistica europea più integrata e sostenibile," ha dichiarato Erik van Ockenburg, CEO di Lineas
. "Questa collaborazione non solo rafforza il ruolo di Anversa come snodo multimodale strategico
, ma ci consente anche di ottimizzare le operazioni dell’ultimo miglio e potenziare i corridoi ferroviari nord-sud. Unendo le forze con FS Logistix, stiamo gettando le basi per soluzioni terminalistiche modulari e pronte,
in grado di rispondere alla crescente domanda di trasporto merci efficiente e a basse emissioni".
FS Logistix è entrata nella NewCo con una partecipazione del 30%, con un’opzione evolutiva prevista per aumentare fino al 49%
. Modalink gestirà il terminal Antwerp Mainhub e il servizio intermodale last mile tra il Porto di Anversa e le aree circostanti. Nell’ambito dell’accordo, la gestione delle linee commerciali attualmente operate da Lineas, che collegano il Belgio con l’Italia (Anversa-Milano), sarà trasferita a Mercitalia Intermodal con trazione Lineas.
Il terminal Antwerp Mainhub è uno dei principali terminal del Belgio
, parte del secondo porto più grande d’Europa per container movimentati, con un’estensione di 200.000 mq, 8 binari lunghi 700 metri, 3 gru a portale e 6 portali straddle carrier.
Il progetto è allineato con la linea del Piano Industriale FS Logistix 2025-2029 riguardante i Terminal
: garantisce l’accesso ai porti del Nord Europa, il mercato logistico più importante in Europa. L’acquisizione del 30% di Antwerp Mainhub permetterà lo sviluppo di servizi intermodali sulla rotta nord-sud (es. Belgio - Italia) e, di conseguenza, sulla rotta est-ovest (es. Francia - Romania/Polonia). Questa iniziativa rafforzerà la presenza di FS Logistix nel mercato belga, in particolare nei servizi intermodali, e aiuterà a superare la saturazione della capacità futura dei terminal nel nord Italia.
"L’ingresso di FS Logistix nel terminal ferroviario di Anversa rappresenta un passo strategico e concreto nella direzione delineata dal Piano Industriale 2025-2029 del Gruppo FS. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il presidio logistico europeo, creando connessioni sempre più efficienti tra i principali corridoi continentali.
L’hub di Anversa, nodo chiave del sistema portuale e ferroviario del Nord Europa, ci consente di valorizzare il potenziale intermodale lungo l’asse nord-sud e di potenziare le rotte est-ovest. Anche il trasporto merci sta vivendo, quindi, una trasformazione del proprio business verso un modello Freight Forwarder europeo, al servizio di un mercato ampio e diversificato. Questa operazione testimonia sia la crescente vocazione internazionale, sia il rinnovato approccio all’integrazione industriale del Gruppo FS e la volontà di essere protagonisti nel mercato della logistica sostenibile e integrata in Europa", commenta l'AD FS Stefano Antonio Donnarumma.