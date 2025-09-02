FS Logistix rafforza la rete europea: al via la gestione del terminal di Anversa

(Teleborsa) -, società del Gruppo FS e operatore di sistemi multimodali, è entrata nel capitale sociale di, il più grande operatore privato di trasporto merci ferroviario in Europa, per gestire ilQuesta iniziativa strategica mira a, oltre che su altre rotte europee chiave. L’operazione si inserisce nel contesto di crescita del mercato ferroviario, stimato intorno al +2% annuo tra il 2023 e il 2029. Un accordo per lo sviluppo della logistica globale e per giocare un ruolo cruciale sulla scena internazionale.L’annuncio è stato dato oggi da"La costituzione di Modalink rappresenta una. Questo accordo fa parte del nostro Piano Industriale, che prevede il potenziamento dei terminal esistenti e la creazione di nuovi hub tecnologicamente avanzati e sostenibili dal punto di vista ambientale. Questo ci consentirà di, grazie a connessioni sempre più efficienti tra i nostri porti e terminal con la rete nazionale e i corridoi ferroviari europei, consolidando l’integrazione dei sistemi di trasporto mare-ferro-strada," ha dichiarato"Con il lancio di Modalink, stiamo compiendo un passo audace verso una rete logistica europea più integrata e sostenibile," ha dichiarato. "Questa collaborazione, ma ci consente anche di ottimizzare le operazioni dell’ultimo miglio e potenziare i corridoi ferroviari nord-sud. Unendo le forze con FS Logistix, stiamoin grado di rispondere alla crescente domanda di trasporto merci efficiente e a basse emissioni".FS Logistix è entrata nella. Modalink gestirà il terminal Antwerp Mainhub e il servizio intermodale last mile tra il Porto di Anversa e le aree circostanti. Nell’ambito dell’accordo,Il terminal, parte del secondo porto più grande d’Europa per container movimentati, con un’estensione di 200.000 mq, 8 binari lunghi 700 metri, 3 gru a portale e 6 portali straddle carrier.Il progetto è allineato con la: garantisce l’accesso ai porti del Nord Europa, il mercato logistico più importante in Europa. L’acquisizione del 30% di Antwerp Mainhub permetterà lo sviluppo di servizi intermodali sulla rotta nord-sud (es. Belgio - Italia) e, di conseguenza, sulla rotta est-ovest (es. Francia - Romania/Polonia). Questa iniziativa rafforzerà la presenza di FS Logistix nel mercato belga, in particolare nei servizi intermodali, e aiuterà a superare la saturazione della capacità futura dei terminal nel nord Italia."L’ingresso di FS Logistix nel terminal ferroviario di Anversa rappresenta un passo strategico e concreto nella direzione delineata dal Piano Industriale 2025-2029 del Gruppo FS. L’obiettivo è chiaro:L’hub di Anversa, nodo chiave del sistema portuale e ferroviario del Nord Europa, ci consente di valorizzare il potenziale intermodale lungo l’asse nord-sud e di potenziare le rotte est-ovest. Anche il trasporto merci sta vivendo, quindi, una trasformazione del proprio business verso un modello Freight Forwarder europeo, al servizio di un mercato ampio e diversificato. Questa operazione testimonia sia la crescente vocazione internazionale, sia il rinnovato approccio all’integrazione industriale del Gruppo FS e la volontà di essere protagonisti nel mercato della logistica sostenibile e integrata in Europa", commenta l'