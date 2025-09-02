In rosso Wall Street, crolla Kraft Heinz dopo piano per scissione

(Teleborsa) - Seduta in netto ribasso per Wall Street
, che torna agli scambi dopo il weekend lungo del Labor Day, con gli investitori preoccupati per l'incertezza sui dazi del presidente Donald Trump
. Una corte d'appello statunitense ha stabilito venerdì che la maggior parte dei dazi di Trump sono illegali, indebolendo l'uso di queste tariffe da parte del presidente USA come strumento chiave di politica economica internazionale. Tuttavia, la corte ha consentito che i dazi rimangano in vigore fino al 14 ottobre per dare all'amministrazione la possibilità di presentare ricorso alla Corte Suprema.
Sul fronte macroeconomico
, sono arrivate indicazioni sul comparto manifatturiero con gli indici PMI
e ISM
, mentre sale l'attesa per il report sulle buste paga non agricole di agosto, previsto per venerdì e che potrebbe avere un peso sulle prossime scelte della Fed. Secondo il FedWatch tool del CME, i mercati scontano una probabilità del 90% di un taglio di 25 punti base
dei tassi di interesse alla riunione della Fed di fine mese.
Tra i maggiori annunci societari
, Kraft Heinz
ha annunciato
che si separerà in due società quotate più mirate per accelerare la crescita, PepsiCo
è oggetto
di una campagna attivista da parte di Elliott che ha acquisito una quota da 4 miliardi di dollari, Arrowhead
e Novartis
hanno siglato
una accordo fino a 2 miliardi di dollari per una terapia neuromuscolare.
Questa settimana alcune grandi società pubblicheranno i contri trimestrali
, tra cui le società di software Zscaler
e Salesforce
, il produttore di chip Broadcom
e il rivenditore Dollar Tree
.
Prima della campanella sono arrivati numerosi annunci di IPO
: Klarna punta
a raccogliere 1,27 miliardi di dollari nell'IPO sul NYSE; Legence intende
raccogliere 754 milioni di dollari nell'IPO sul Nasdaq; Black Rock Coffee Bar mira
a raccogliere 265 milioni di dollari nell'IPO sul Nasdaq; Gemini vuole
raccogliere 317 milioni di dollari nell'IPO sul Nasdaq.
Guardando ai principali indici
di Wall Street in flessione dell'1,11% il Dow Jones
; sulla stessa linea, vendite diffuse sull'S&P-500
, che continua la giornata a 6.370 punti (-1,39%). In netto peggioramento il Nasdaq 100
(-1,65%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'S&P 100
(-1,44%).
Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori
, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori informatica
(-2,00%), beni industriali
(-1,65%) e telecomunicazioni
(-1,57%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Merck
(+1,09%), McDonald's
(+0,85%), Procter & Gamble
(+0,85%) e Wal-Mart
(+0,57%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nvidia
, che prosegue le contrattazioni a -3,66%. Seduta negativa per Nike
, che mostra una perdita del 3,29%. Sotto pressione Amazon
, che accusa un calo del 2,83%. Scivola Salesforce
, con un netto svantaggio del 2,76%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Biogen
(+3,50%), Ross Stores
(+2,50%), PepsiCo
(+2,34%) e Take-Two Interactive Software
(+1,88%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Kraft Heinz
, che prosegue le contrattazioni a -6,70%. Tonfo di Lam Research
, che mostra una caduta del 4,27%. Lettera su Illumina
, che registra un importante calo del 4,22%. Scende Adobe Systems
, con un ribasso del 4,01%.