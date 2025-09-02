Legence punta a raccogliere 754 milioni di dollari nell'IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) - Legence
, fornitore statunitense di servizi di ingegneria, consulenza, installazione e manutenzione per sistemi mission-critical negli edifici, ha avviato il roadshow per la sua offerta pubblica iniziale (IPO)
di 26.000.000 di azioni ordinarie.
Il prezzo
di offerta pubblica iniziale dovrebbe essere compreso tra 25,00 e 29,00 dollari per azione, per una raccolta
massima di 754 milioni di dollari e una valutazione massima di 2,95 miliardi di dollari.
Inoltre, ai sottoscrittori dell'offerta verrà concessa un'opzione
di 30 giorni per acquistare fino a un massimo di ulteriori 3.900.000 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione.
Legence ha presentato domanda di quotazione delle sue azioni ordinarie sul Nasdaq
con il simbolo "LGN".
L'azienda, sostenuta da Blackstone
, è specializzata nella progettazione, fabbricazione e installazione di sistemi HVAC complessi
, tubazioni di processo e altri sistemi meccanici, elettrici e idraulici, migliorando l'efficienza energetica, l'affidabilità e la sostenibilità di impianti nuovi ed esistenti. Al servizio di alcuni dei settori tecnicamente più esigenti al mondo, Legence annovera tra i suoi clienti oltre il 60% dell'indice Nasdaq-100.