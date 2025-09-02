Lombard Odier IM acquista Ownership Capital: AUM sostenibili oltre 10 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Lombard Odier Investment Managers (LOIM) e Ownership Capital hanno firmato una lettera d'intenti per l'integrazione di Owenership Capital
, importante gestore azionario con approccio di lungo periodo, all'interno dell'ampio business di LOIM degli investimenti sostenibili.
Ownership Capital è un asset management danese, con forte focus sugli investimenti di lungo termine
. L'approccio si basa su un'analisi approfondita dei principali fattori di sostenibilità e sull'active ownership volto a favorire il miglioramento sia a livello aziendale che di sostenibilità, con l'obiettivo di generare rendimenti superiori nel lungo periodo.
Con il completamento dell'operazione, l'offerta sostenibile di LOIM raggiungerà la soglia di 10 miliardi di dollari
in termini di asset under management, attraverso strategie high conviction e orientate alla gestione del rischio, tra cui prodotti interni e una selezione di soluzioni esterne allineate, per le quali LOIM svolge il ruolo di principale distributore.
LOIM è un asset manager globale, con 78 miliardi di dollari di asset under management
, suddivisi tra le divisioni core, alternative e sustainability.
"L'integrazione di Ownership Capital conferma il nostro impegno negli investimenti sostenibili e la nostra fiducia nei modelli d'investimento supportati da un'analisi approfondita - ha detto Jean-Pascal Porcherot, Managing Partner di Lombard Odier Group e Co-head di LOIM
- La rilevanza finanziaria delle questioni strutturali che interessano il nostro modello economico continua a essere sottovalutata dai mercati, creando opportunità di investimento e, a nostro avviso, il team di Otto, con il suo approccio di lungo termine e di ownership attiva, è particolarmente ben posizionato per coglierle".