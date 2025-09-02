Lombard Odier IM acquista Ownership Capital: AUM sostenibili oltre 10 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Lombard Odier Investment Managers (LOIM) e Ownership Capital hanno firmato una lettera d'intenti per l', importante gestore azionario con approccio di lungo periodo, all'interno dell'ampio business di LOIM degli investimenti sostenibili.Ownership Capital è un. L'approccio si basa su un'analisi approfondita dei principali fattori di sostenibilità e sull'active ownership volto a favorire il miglioramento sia a livello aziendale che di sostenibilità, con l'obiettivo di generare rendimenti superiori nel lungo periodo.Con il completamento dell'operazione, l'in termini di asset under management, attraverso strategie high conviction e orientate alla gestione del rischio, tra cui prodotti interni e una selezione di soluzioni esterne allineate, per le quali LOIM svolge il ruolo di principale distributore.LOIM è un asset manager globale, con, suddivisi tra le divisioni core, alternative e sustainability."L'integrazione di Ownership Capital conferma il nostro impegno negli investimenti sostenibili e la nostra fiducia nei modelli d'investimento supportati da un'analisi approfondita - ha detto- La rilevanza finanziaria delle questioni strutturali che interessano il nostro modello economico continua a essere sottovalutata dai mercati, creando opportunità di investimento e, a nostro avviso, il team di Otto, con il suo approccio di lungo termine e di ownership attiva, è particolarmente ben posizionato per coglierle".