Officina Stellare, contratto con Thales Alenia Space Italia da 7,5 milioni di euro

(Teleborsa) -società vicentina leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa – annuncia la firma di un nuovo contratto pluriennale con- joint venture tra(67%) e(33%) - per la progettazione e realizzazione di una stazione ottica di terra completa, per applicazioni lasercom.La commessa, spiega una nota, avrà unaper un. La prima tranche per un valore di 2,5 milioni di euro, sarà rilasciata entro i primi 14 mesi dalla sigla del contratto e coprirà il completamento della fase iniziale di progettazione. La seconda tranche sarà erogata entro i successivi 51 mesi e coprirà i rimanenti 5 milioni; tale fase vedrà la consegna del terminale ottico di terra e la sua successiva validazione.Il progetto HyDRON (“High Throughput Optical Network”) Element #2, parte del programma ARTES Scylight dell’Agenzia Spaziale Europea (“ESA”), prevede, per la realizzazione del collegamento ottico ad alta velocità, la progettazione di una stazione ottica di terra (“OGS”) per comunicazioni laser, con una capacità di 100 Gigabit al secondo, con satelliti in orbite sia basse (LEO), sia geostazionarie (GEO). La stazione sarà progettata per garantire prestazioni elevate anche in presenza di turbolenza atmosferica, grazie all’integrazione di sistemi avanzati di ottica adattiva e a una suite software completa per la simulazione e l’ingegneria end-to-end della propagazione laser atmosferica."Siamo davvero entusiasti di essere tra i player coinvolti per la realizzazione di questo progetto estremamente innovativo" dichiara. "Si tratta di uno dei programmi più avanzati al mondo, mirati alla realizzazione di un'infrastruttura di comunicazione laser sicura e ad altissima velocità. Unin questo campo. Affianco a Thales Alenia Space Italia capofila e coordinatore del progetto e agli altri membri del consorzio, siamo pronti a mettere a disposizione la nostra competenza, contribuendo allo sviluppo della tecnologia che renderà il nostro Paese e l’Europa sempre più indipendenti e pronti alle sfide del futuro, in un ambito cruciale e strategico come quelle delle telecomunicazioni".