Olimpiadi, MIT: nuove passerelle all’Arena di Verona per un accesso universale

(Teleborsa) - Mancano. L’, patrimonio dell’umanità e simbolo senza tempo,. Lo rende noto il MIT in una nota, spiegando che sono state avviate leche garantiranno un accesso universale agli spazi interni dell’anfiteatro.Si tratta – sottolinea ancora la nota MIT – di un: un luogo che da duemila anni ospita spettacoli ed emozioni diventa oggi scenario della sfida di abbattere ogni barriera architettonica.. Il MIT precisa che saranno realizzate in officina con moduli di carpenteria metallica e posate tra novembre e dicembre, durante la pausa degli spettacoli lirici.La nota dettaglia anche le: larghezza di 3 metri per consentire il passaggio simultaneo di due carrozzine, rampe con pendenza controllata tra il 4% e l’8%, parapetti e corrimano per garantire massima sicurezza e autonomia."Con l’impegno quotidiano del MIT e di SIMICO – conclude la nota –, in un segno concreto di inclusione e accessibilità".