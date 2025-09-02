Milano 10:37
Olimpiadi, MIT: nuove passerelle all’Arena di Verona per un accesso universale

(Teleborsa) - Mancano 157 giorni alle Olimpiadi. L’Arena di Verona, patrimonio dell’umanità e simbolo senza tempo, si prepara ad accogliere i Giochi e, soprattutto, le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Lo rende noto il MIT in una nota, spiegando che sono state avviate le lavorazioni delle passerelle che garantiranno un accesso universale agli spazi interni dell’anfiteatro.

Si tratta – sottolinea ancora la nota MIT – di un intervento dal grande valore tecnico e simbolico: un luogo che da duemila anni ospita spettacoli ed emozioni diventa oggi scenario della sfida di abbattere ogni barriera architettonica. Dopo l’avvio dei lavori di viabilità da Porta Nuova a Piazza Bra, ora è il turno delle passerelle. Il MIT precisa che saranno realizzate in officina con moduli di carpenteria metallica e posate tra novembre e dicembre, durante la pausa degli spettacoli lirici.

La nota dettaglia anche le caratteristiche tecniche: larghezza di 3 metri per consentire il passaggio simultaneo di due carrozzine, rampe con pendenza controllata tra il 4% e l’8%, parapetti e corrimano per garantire massima sicurezza e autonomia.

"Con l’impegno quotidiano del MIT e di SIMICO – conclude la nota – l’Arena si prepara ad accogliere la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi il 6 marzo 2026, in un segno concreto di inclusione e accessibilità".






