Olimpiadi, MIT: nuove passerelle all’Arena di Verona per un accesso universale

(Teleborsa) - Mancano 157 giorni alle Olimpiadi
. L’Arena di Verona
, patrimonio dell’umanità e simbolo senza tempo, si prepara ad accogliere i Giochi e, soprattutto, le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026
. Lo rende noto il MIT in una nota, spiegando che sono state avviate le lavorazioni delle passerelle
che garantiranno un accesso universale agli spazi interni dell’anfiteatro.
Si tratta – sottolinea ancora la nota MIT – di un intervento dal grande valore tecnico e simbolico
: un luogo che da duemila anni ospita spettacoli ed emozioni diventa oggi scenario della sfida di abbattere ogni barriera architettonica. Dopo l’avvio dei lavori di viabilità da Porta Nuova a Piazza Bra, ora è il turno delle passerelle
. Il MIT precisa che saranno realizzate in officina con moduli di carpenteria metallica e posate tra novembre e dicembre, durante la pausa degli spettacoli lirici.
La nota dettaglia anche le caratteristiche tecniche
: larghezza di 3 metri per consentire il passaggio simultaneo di due carrozzine, rampe con pendenza controllata tra il 4% e l’8%, parapetti e corrimano per garantire massima sicurezza e autonomia.
"Con l’impegno quotidiano del MIT e di SIMICO – conclude la nota – l’Arena si prepara ad accogliere la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi il 6 marzo 2026
, in un segno concreto di inclusione e accessibilità".