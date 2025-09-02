Prese di profitto generalizzate sui listini europei, FTSE MIB a -1,61%

(Teleborsa) - Chiusura in netto ribasso per le Borse europee, guidate dall'indice tedesco DAX
che termina con un rosso superiore al 2%. Anche gli indici di Madrid e Milano hanno subito pesanti prese di profitto, in particolare sui titoli bancari, mentre l'indice francese ha mostrato una flessione più contenuta.
In Eurozona
, l'inflazione flash di agosto
ha registrato incrementi di +0,2% m/m e di +2,1% a/a (come atteso e contro +2% precedente) per la misura headline e di +2,3% a/a (come a luglio e contro +2,2% atteso) per la misura core. Le maggiori spinte al rialzo sull’anno sono continuate a provenire dagli alimentari non lavorati, in un contesto in cui l’energia resta in territorio negativo.
"Credo che l'economia sia già leggermente accomodante e quindi non vedo il motivo per un ulteriore taglio dei tassi nella situazione attuale", ha dichiarato Isabel Schnabel
(Board BCE), mentre Francois Villeroy de Galhau
(Banca di Francia) ha detto
che l'inflazione è "ampiamente sotto controllo".
Per quanto riguarda gli annunci societari
, MPS
ha migliorato
l'offerta su Mediobanca aggiungendo una componente cash di 0,90 euro per azione, offrendo un premio dello 0,6% rispetto ai valori di mercato di ieri e dell'11,4% rispetto ai prezzi di gennaio, quando è stata annunciata l'OPS. Nestle
ha estromesso
il CEO per una "relazione sentimentale" non dichiarata con una dipendente e nominato Philipp Navratil (capo di Nespresso) nuovo CEO.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,45%. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,10%. Seduta positiva per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,35%.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +97 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,68%. Tra gli indici di Eurolandia
pesante Francoforte
, che segna una discesa di ben -2,29 punti percentuali, sotto pressione Londra
, che accusa un calo dello 0,87%, e fiacca Parigi
, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%.
Pioggia di vendite sul listino milanese
, che termina con una pesante flessione dell'1,61%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share
, che chiude la giornata a 44.273 punti, in forte calo dell'1,64%. Pesante il FTSE Italia Mid Cap
(-2,07%); come pure, depresso il FTSE Italia Star
(-2,26%). Best performer
tra i titoli italiani più capitalizzati, Ferrari
avanza dell'1,90%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Leonardo
, che ha archiviato la seduta a -3,93%. Seduta negativa per STMicroelectronics
, che scende del 3,92%. Sensibili perdite per Interpump
, in calo del 3,92%. Scivola Banca Popolare di Sondrio
, con un netto svantaggio del 3,74%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Comer Industries
(+3,16%), Ferragamo
(+2,25%), Intercos
(+1,17%) e Caltagirone SpA
(+1,09%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Webuild
, che ha archiviato la seduta a -5,88%. In apnea Technoprobe
, che arretra del 4,66%. Tonfo di Cementir
, che mostra una caduta del 3,97%. Lettera su Sesa
, che registra un importante calo del 3,90%.