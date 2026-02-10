L'Europa resta al palo con focus sulle trimestrali. A Milano corre Ferrari

(Teleborsa) - Borse europee miste, ma generalmente deboli, in una seduta contraddistinta da risultati societari contrastanti
. Il FTSE 100 sottoperforma risentendo della debolezza di BP
, penalizzata dalla sospensione del programma di buyback, mentre il CAC 40 beneficia del rialzo di Kering
, sostenuta da vendite di Gucci in calo meno del previsto, e del buon andamento degli altri marchi. A Milano spicca Ferrari
, dopo un quarto trimestre del 2025 più forte del previsto e una guidance che punta
a una crescita anche nel 2026, mentre il CEO Benedetto Vigna ha detto che Ferrari ha ricevuto feedback molto positivi dai clienti sulla sua prima auto completamente elettrica, in vista dei preordini che apriranno il mese prossimo.
Sul fronte macroeconomico
, negli Stati Uniti
, a dicembre, le vendite al dettaglio hanno sorpreso
al ribasso, risultando invariate su base mensile (contro un incremento atteso di +0,4% m/m. Nel 4° trimestre 2025 l'Employment Cost Index, che rappresenta un indice complessivo delle retribuzioni (comprensivo anche di premi e contributi), ha segnato
un incremento di +0,7% t/t (il minore dal 2021), da +0,8% precedente.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,191. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,40%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 64,48 dollari per barile.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si attesta al 3,41%. Tra le principali Borse europee
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, deludente Londra
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,25%. Piazza Affari
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 49.692 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,29%); sulla parità il FTSE Italia Star
(+0,01%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, decolla Ferrari
, con un importante progresso dell'8,52%. In luce Moncler
, con un ampio progresso del 2,36%. Andamento positivo per Stellantis
, che avanza di un discreto +2,31%. Ben comprata STMicroelectronics
, che segna un forte rialzo del 2,10%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca MPS
, che prosegue le contrattazioni a -2,34%. Soffre Banco BPM
, che evidenzia una perdita dell'1,93%. Preda dei venditori Unipol
, con un decremento dell'1,89%. Fiacca Leonardo
, che mostra un piccolo decremento dell'1,39%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Ariston Holding
(+6,96%), BFF Bank
(+2,99%), Ferragamo
(+2,65%) e De' Longhi
(+2,03%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Moltiply Group
, che continua la seduta con -7,64%. Si concentrano le vendite su Caltagirone SpA
, che soffre un calo dell'1,95%. Vendite su Cementir
, che registra un ribasso dell'1,85%. Seduta negativa per Webuild
, che mostra una perdita dell'1,75%.