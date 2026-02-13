Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari con il tonfo di Prysmian

S&P-500

(Teleborsa) -, che terminano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio, dove Prysmian ha pagato dazio per i rumor secondo cui Trump potrebbe ridurre i dazi su acciaio e alluminio. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l', con l'inflazione americana appena sotto le attese che potrebbe rilanciare la prospettiva di un prossimo taglio dei tassi della Fed.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,187. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno dell'1,89%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 62,86 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +60 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,37%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,25%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,42%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,35%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che mostra una discesa dell'1,71%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, e' stato venduto parecchio il, che ha archiviato la seduta a 48.158 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+5,16%),(+2,45%),(+2,16%) e(+1,81%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,72%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,49%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,43%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,79%.del FTSE MidCap,(+5,20%),(+5,01%),(+4,32%) e(+4,03%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -18,31%.Scende, con un ribasso dell'8,60%.Crolla, con una flessione del 6,38%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,51%.