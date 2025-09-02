Milano 17:35
TIM, BlackRock ha una partecipazione potenziale del 5,1%

Finanza, Partecipazioni rilevanti, Telecomunicazioni
(Teleborsa) - BlackRock ha una partecipazione potenziale pari al 5,100% in Telecom Italia. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 26 agosto 2025. La partecipazione è detenuta tramite 16 società controllate.

In particolare, la quota comprende un 3,586% in diritti di voto riferibili ad azioni, uno 1,100% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza scadenza, un 0,414% sono "Contracts for Difference" senza data di scadenza.
