Ucraina, nuova riunione dei Volenterosi giovedì con Zelensky

(Teleborsa) - Trascorso l'ultimatum di Donald Trump senza esito alcuno, latornerà aper discutere die del piano di pace, con la certezza che "Putin continua a dimostrare di non volere la pace". La riunione sarà in forma mista, alcuni in presenza, altri da remoto, sotto la presidenza di Emmanuel Macron e Keir Starmer e con la partecipazione del presidente ucrainoSecondo quanto riferito dalla presidente della UEal Financial Times,e per le garanzie di sicurezza da offrire all'Ucraina. Un Piano che peròleader europei: il cancelliere tedescosi è espresso a sfavore dell'invio di truppe in Ucraina ed il suo Ministro della Difesa Boris Pistorius ha precisato che von der Leyen "non ha voce in capitolo per parlare di truppe", mentre ilin Italia continua a ribadire che non invierà militari sul campo.Frattanto,per la difesa ed il sostegno a Kiev, che fa perno sull'utilizzo deie sugli. Allo studio anche la finalizzazione delVon der Leyen ha spiegato che sono 19 i Paesi che hanno chiesto l'attivazione dei fondi SAFE per lo sviluppo di progetti legati alla difesa, ma Bruxelles punta alla creazione di una"Entro la fine dell'anno o l'inizio del prossimo confido nel primo progetto comune", ha affermato la Presidente UE, preannunciando cheper l'implementazione del piano di difesa battezzato. La presentazione della roadmap è stata sollecitata dal Consiglio europeo, ma i tempi non sembrano ancora maturi per una vera e propria difesa comune, essendo il tema ancora divisivo in ambito europeo.