Milano 17:35
41.728 -1,61%
Nasdaq 18:21
23.036 -1,62%
Dow Jones 18:21
45.044 -1,10%
Londra 17:35
9.117 -0,87%
Francoforte 17:35
23.487 -2,29%

Economia
USA, sanzioni a flotta di navi per contrabbando di petrolio iraniano spacciato per iracheno
(Teleborsa) - L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato una rete di compagnie di navigazione e navi guidata dall'imprenditore iracheno Waleed al-Samarra'i per contrabbando di petrolio iraniano spacciato per petrolio iracheno. Questa rete opera principalmente miscelando segretamente petrolio iraniano con petrolio iracheno, che viene poi commercializzato intenzionalmente come di origine esclusivamente irachena per eludere le sanzioni, ha sostenuto il Tesoro USA.

Questo schema ha generato centinaia di milioni di dollari di entrate sia per il regime iraniano che per lo stesso al-Samarra'i, si legge in una nota.

"L'Iraq non può diventare un rifugio sicuro per i terroristi, ed è per questo che gli Stati Uniti stanno lavorando per contrastare l'influenza dell'Iran nel Paese - ha dichiarato il Segretario del Tesoro Scott Bessent - Colpendo il flusso di entrate petrolifere dell'Iran, il Tesoro ridurrà ulteriormente la capacità del regime di sferrare attacchi contro gli Stati Uniti e i suoi alleati. Restiamo impegnati a garantire un approvvigionamento di petrolio indipendente dall'Iran e continueremo a impegnarci per contrastare i continui tentativi di Teheran di eludere le sanzioni statunitensi".
