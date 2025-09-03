Milano 9:57
Analisi Tecnica: USD/YEN del 2/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Balza in avanti il cross americano contro Yen, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,79%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 148,801, mentre il supporto più immediato si intravede a 147,458. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 150,144.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
