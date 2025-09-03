Aon vende maggioranza del business Wealth di NFP per 2,7 miliardi di dollari

Aon

(Teleborsa) -, primo gruppo al mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell'intermediazione assicurativa e riassicurativa, ha firmato un- Wealthspire Advisors, Fiducient Advisors, Newport Private Wealth e piattaforme correlate - a Madison Dearborn Partners (MDP), una delle principali società di investimento di private equity con sede a Chicago."Questa transazione rafforza il nostro impegno costante nell'investire e far crescere le nostre competenze principali in Capitale di Rischio e Capitale Umano - ha dichiarato- Attraverso una, stiamo rafforzando ulteriormente la nostra posizione patrimoniale, consentendo al contempo una maggiore flessibilità per investimenti ad alto rendimento che generano una creazione di valore sostenibile e rendimenti per gli azionisti".A seguito del closing, le attività acquisite da MDP saranno consolidate e. La società sarà guidata da Michael LaMena (attualmente CEO di Wealthspire Advisors) in qualità di CEO e da Carl Nelson (attualmente Responsabile M&A per NFP) in qualità di Presidente.In base ai termini dell'operazione, MDP acquisirà le attività per unal momento della chiusura, con un conseguente incasso netto per Aon di circa 2,2 miliardi di dollari. Le attività rappresentano circa 127 milioni di dollari di EBITDA per il periodo di dodici mesi conclusosi il 30 giugno 2025. La chiusura dell'operazione è prevista per la fine del quarto trimestre del 2025. Data la tempistica prevista per la chiusura, non si prevede che l'impatto finanziario sui risultati di Aon per l'intero anno 2025 sarà significativo.