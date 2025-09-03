EGM, Baldi Finance perde la qualifica di Euronext Growth Advisor

(Teleborsa) -ha comunicato che, società di consulenza finanziaria per operazioni di M&A e corporate finance, è stataper il mercato Euronext Growth Milan, il segmento di Borsa Italiana dedicata alle PMI ad alto potenziale di crescita.La figura dell'EGA riveste unEuronext Growth Milan, e ha la funzione di assistere e supportare la società sia in fase di ammissione che successivamente, durante la permanenza sul mercato, in particolare rispetto all'assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal RegolamentoBaldi Finance ha risolto l'ultimo mandato con una società dell'EGM negli scorsi mesi, dopo la, requisito necessario per mantenere il ruolo di EGA secondo le modifiche regolamentari apportate da Borsa Italiana ad agosto 2024.