Ferretti, Giordano Pellacani nuovo Chief Commercial Officer. Galassi: "nomina rafforza nostra struttura"

Ferretti

(Teleborsa) - Il Gruppoannuncia la nomina del nuovo Chief Commercial Officer e la riorganizzazione dell’area commerciale del Gruppo, con l’obiettivo di supportarne la crescita, consolidarne la presenza globale e a rafforzarne la struttura organizzativa e il ruolo di leadership nel settore nautico.A partire da oggi, Giordano Pellacani assume il ruolo di Chief Commercial Officer (CCO), riportando direttamente all’Amministratore Delegato. Laureato in ingegneria nautica, ha ricoperto il ruolo di Chief Sales Officer del segmento “Custom Business” del Gruppo Ferretti e vanta 20 anni di esperienza nel settore nautico anche presso importanti aziende concorrenti.Grazie alla sua profonda conoscenza del mercato nautico e all’importante esperienza pluriennale in Ferretti Group Pellacani guiderà lo sviluppo strategico commerciale del Gruppo, favorendone il continuo rafforzamento e ampliandone ulteriormente la rete commerciale.La nuova struttura commerciale prevede due direzioni dedicate: il ruolo di Sales Director Serial Business, direzione focalizzata alla valorizzazione delle linee seriali, viene assunto da Massimo Jannone che vanta più di 20 anni di esperienza nel settore nautico di cui 6 come Head of Sales di Riva e a cui riportano gli Head of Sales dei marchi Riva, Pershing, Itama, Ferretti Yachts e il business pre-owned; il ruolo di Sales Director Custom Business, direzione orientata alla gestione dei grandi progetti custom-made, viene assunto da Vittorio Blengini con un’esperienza di circa 20 anni nel settore nautico tra cui, Riva, Perini Navi e The Italian Sea Group dove ha ricoperto il ruolo di Sales Director.Inoltre, Marco Viti, precedentemente Presidente e Amministratore Delegato della divisione Yachts di Sanlorenzo e con un’esperienza trentennale nella nautica, collaborerà con il Chief Commercial Officer al rafforzamento della rete Dealer, allo sviluppo dei nuovi modelli supportando il Product Marketing ed il CRM.Con questa nuova organizzazione, sottolinea una nota, il Gruppo si posiziona per affrontare le sfide future con maggiore dinamicità, offrendo ai clienti soluzioni sempre più innovative e confermando il proprio ruolo di leadership nel settore.Ilha commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare che l’ingegner Giordano Pellacani sarà alla guida dell’area commerciale del Gruppo, una, e la nostra capacità di competere ai massimi livelli. L’ingegner Pellacani, così come gli altri colleghi che ora ricoprono i ruoli apicali dell’area commerciale, porta con sé una solida esperienza nel settore nautico e una visione strategica che contribuirà in maniera determinante al consolidamento del nostro posizionamento nel settore. A conferma della volontà del Gruppo di crescere su basi sempre più solide, mantenendo al centro la qualità, l’innovazione e la passione che ci contraddistinguono".