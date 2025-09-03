IIA, giovedì 18 settembre a Roma evento su nuove competenze digitali per il futuro di insurtech e fintech italiano

(Teleborsa) - Le competenze digitali
diventano la nuova frontiera competitiva per assicurazioni
e finanza
. È questo il tema al centro dell’evento "Le nuove competenze nell’ecosistema insurtech e fintech italiano: un nuovo paradigma da indirizzare", promosso da Italian Insurtech Association (IIA)
, in programma giovedì 18 settembre
a Roma
. La giornata – articolata in una sessione istituzionale al mattino presso la Camera dei Deputati - Sala Salvadori, e una sessione pomeridiana presso Palazzo Ripetta – Sala Chiostro
, offrirà l’occasione per riflettere sul futuro delle professioni in due settori sempre più strategici per l’economia del Paese. L’evento vedrà la partecipazione di importanti istituzioni e associazioni tra cui: IVASS, ICE SDA Bocconi, Assofintech e il Politecnico di Milano con Italian PropTech Network.
Digitalizzazione, intelligenza artificiale, criteri ESG e nuove abitudini dei consumatori stanno ridefinendo modelli di business
e competenze
, sempre più trasversali e in evoluzione. Anche il settore assicurativo e finanziario affronta sfide crescenti su dati, sostenibilità, personalizzazione e fiducia dei clienti. L’evento promosso da IIA offre strumenti e prospettive per sviluppare una visione strategica e multidisciplinare in questo contesto complesso.
Durante la giornata sarà presentata la ricerca "Elementi trasformativi nel settore assicurativo: tecnologie emergenti, ESG, nuove competenze
", realizzata da EY, che fotografa i driver di cambiamento del settore e il ruolo strategico delle competenze come vantaggio competitivo.
"Ringrazio le istituzioni per aver accolto con sensibilità e attenzione questo dibattito, riconoscendo il valore che la digitalizzazione porta a settori strategici come quello assicurativo e finanziario. È un segnale importante: significa aver compreso che l’evoluzione delle competenze è oggi condizione necessaria per garantire competitività e crescita sostenibile di tutto il sistema Paese. La vera innovazione infatti, non è solo tecnologica, ma risiede soprattutto nelle competenze a abilità delle persone, nella loro capacità di leggere e anticipare il cambiamento in atto, così da saperlo navigare", ha dichiarato Simone Ranucci Brandimarte
, Presidente di Italian Insurtech Association.
Durante l’evento IIA esporrà le tre direttrici strategiche fondamentali
per ridurre il gap esistente in termini di competenze e talenti, da sviluppare attraverso la collaborazione con istituzioni, scuole, università e operatori di mercato: attrarre nuove generazioni
, rendendo il settore un approdo desiderabile attraverso roadshow universitari e un maggior numero di stage in compagnie, broker e startup; investire nella formazione continua
, con incentivi statali e programmi di reskilling che includano competenze digitali e intelligenza artificiale; rafforzare l’educazione assicurativa
, introducendo moduli strutturali nelle scuole superiori e percorsi dedicati per studenti interessati ad approfondire la materia.