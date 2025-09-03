IIA, giovedì 18 settembre a Roma evento su nuove competenze digitali per il futuro di insurtech e fintech italiano

(Teleborsa) - Lediventano la nuova frontiera competitiva per. È questo il tema al centro dell’evento "Le nuove competenze nell’ecosistema insurtech e fintech italiano: un nuovo paradigma da indirizzare", promosso da, in programma. La giornata – articolata in una sessione istituzionale al mattino presso la Camera dei Deputati - Sala Salvadori, e una sessione pomeridiana presso, offrirà l’occasione per riflettere sul futuro delle professioni in due settori sempre più strategici per l’economia del Paese. L’evento vedrà la partecipazione di importanti istituzioni e associazioni tra cui: IVASS, ICE SDA Bocconi, Assofintech e il Politecnico di Milano con Italian PropTech Network.Digitalizzazione, intelligenza artificiale, criteri ESG e nuove abitudini dei consumatori stanno ridefinendo, sempre più trasversali e in evoluzione. Anche il settore assicurativo e finanziario affronta sfide crescenti su dati, sostenibilità, personalizzazione e fiducia dei clienti. L’evento promosso da IIA offre strumenti e prospettive per sviluppare una visione strategica e multidisciplinare in questo contesto complesso.Durante la giornata sarà presentata la ricerca "", realizzata da EY, che fotografa i driver di cambiamento del settore e il ruolo strategico delle competenze come vantaggio competitivo."Ringrazio le istituzioni per aver accolto con sensibilità e attenzione questo dibattito, riconoscendo il valore che la digitalizzazione porta a settori strategici come quello assicurativo e finanziario. È un segnale importante: significa aver compreso che l’evoluzione delle competenze è oggi condizione necessaria per garantire competitività e crescita sostenibile di tutto il sistema Paese. La vera innovazione infatti, non è solo tecnologica, ma risiede soprattutto nelle competenze a abilità delle persone, nella loro capacità di leggere e anticipare il cambiamento in atto, così da saperlo navigare", ha dichiarato, Presidente di Italian Insurtech Association.Durante l’evento IIA esporrà leper ridurre il gap esistente in termini di competenze e talenti, da sviluppare attraverso la collaborazione con istituzioni, scuole, università e operatori di mercato: attrarre, rendendo il settore un approdo desiderabile attraverso roadshow universitari e un maggior numero di stage in compagnie, broker e startup; investire nella, con incentivi statali e programmi di reskilling che includano competenze digitali e intelligenza artificiale; rafforzare l’, introducendo moduli strutturali nelle scuole superiori e percorsi dedicati per studenti interessati ad approfondire la materia.