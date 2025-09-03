Intesa Sanpaolo, al via dall'8 settembre un programma di buyback

Intesa Sanpaolo

Colosso creditizio

(Teleborsa) -ha annunciato cheverràordinarie che siQuesti acquisti serviranno principalmente a fornire azioni gratuite ai dipendenti e ai Consulenti Finanziari del Gruppo, in relazione principalmente ai piani di incentivazione basati su azioni relativi all’esercizio 2024, nonché, in proporzione minore, ai sistemi di incentivazione di alcune società controllate, oltre a un minor numero di azioni per finalità legate ai piani di incentivazione del 2023.I beneficiari di questi piani sono i "Risk Taker" (figure con responsabilità rischiose) che superano una certa soglia di premio, oltre a persone del middle management e professionisti con bonus elevati rispetto al loro stipendio fisso. Inoltre, in caso di certe condizioni, le azioni acquistate potranno essere utilizzate anche per compensi legati alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro (Severance).Il programma è stato autorizzato dall’Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2025 e prevede l'acquisto, sia per la Capogruppo sia per le società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate, di un, pari allo 0,13% del capitale sociale, così suddivise: 17,4 milioni per i piani 2024 e eventuali compensi Severance, e 6,4 milioni per i piani 2023. Questo rientra nel limite massimo di 29.291.505 azioni acquistabili, pari allo 0,16% del capitale, consentito dall'autorizzazione assembleare.Durante questo periodo, gli acquisti di azioni proprie legati ad altri programmi di buyback in corso verranno sospesi.A Piazza Affari, oggi, sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del, che in chiusura evidenzia un moderato +0,09%.