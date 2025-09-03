Milano 17:21
41.816 +0,21%
Nasdaq 17:21
23.436 +0,88%
Dow Jones 17:21
45.194 -0,22%
Londra 17:21
9.177 +0,66%
Francoforte 17:21
23.611 +0,53%

Matica Fintec, completata l'acquisizione del 100% di Panini

Finanza
Matica Fintec, completata l'acquisizione del 100% di Panini
(Teleborsa) - Matica Fintec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha completato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Panini, società leader a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi hardware e software per l'acquisizione e dematerializzazione di assegni e documenti cartacei di pagamento, nonché nello sviluppo e produzione di strumenti e soluzioni per l'automazione degli sportelli bancari e per la verifica dell'identità personale sfruttando sistemi di autenticazione biometrica.

Il perfezionamento dell'acquisizione rientra nel più ampio piano di sviluppo industriale promosso dal top-management di Matica Fintec, volto a rafforzare la presenza della società nel settore delle soluzioni hardware e software per il mercato bancario, attraverso una strategia combinata di crescita organica e acquisizioni mirate.

Il gruppo Matica Fintec raggiunge (esercizio 2024) un fatturato consolidato pro-forma pari a circa 83,1 milioni di euro, un EBITDA di circa 12 milioni di euro e un risultato prima delle imposte di circa 7,4 milioni di euro.
Condividi
```