Matica Fintec, completata l'acquisizione del 100% di Panini

(Teleborsa) - Matica Fintec
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha completato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Panini
, società leader a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi hardware e software per l'acquisizione e dematerializzazione di assegni e documenti cartacei di pagamento, nonché nello sviluppo e produzione di strumenti e soluzioni per l'automazione degli sportelli bancari e per la verifica dell'identità personale sfruttando sistemi di autenticazione biometrica.
Il perfezionamento dell'acquisizione rientra nel più ampio piano di sviluppo industriale
promosso dal top-management di Matica Fintec, volto a rafforzare la presenza della società nel settore delle soluzioni hardware e software per il mercato bancario, attraverso una strategia combinata di crescita organica e acquisizioni mirate.
Il gruppo
Matica Fintec raggiunge (esercizio 2024
) un fatturato consolidato pro-forma pari a circa 83,1 milioni di euro, un EBITDA di circa 12 milioni di euro e un risultato prima delle imposte di circa 7,4 milioni di euro.