Matica Fintec, completata l'acquisizione del 100% di Panini

Matica Fintec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha, società leader a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi hardware e software per l'acquisizione e dematerializzazione di assegni e documenti cartacei di pagamento, nonché nello sviluppo e produzione di strumenti e soluzioni per l'automazione degli sportelli bancari e per la verifica dell'identità personale sfruttando sistemi di autenticazione biometrica.Il perfezionamento dell'acquisizione rientra nel più ampiopromosso dal top-management di Matica Fintec, volto a rafforzare la presenza della società nel settore delle soluzioni hardware e software per il mercato bancario, attraverso una strategia combinata di crescita organica e acquisizioni mirate.IlMatica Fintec raggiunge () un fatturato consolidato pro-forma pari a circa 83,1 milioni di euro, un EBITDA di circa 12 milioni di euro e un risultato prima delle imposte di circa 7,4 milioni di euro.