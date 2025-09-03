Netweek, accordo con sindacati per uscita di 19 dipendenti del gruppo

Netweek

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha comunicato che, in riferimento al piano di risanamento previsto nella Composizione Negoziata della Crisi di Impresa (CNCI), è statonelle due controllate al 100% Dmedia Group e Publi (iN), pari complessivamente a, con recesso avvenuto in data 2 settembre 2025.La procedura è stata motivata da unae dalla revisione delle funzioni presenti in organico. Tra i lavoratori destinatari del recesso rientrano coloro che hanno aderito al criterio di scelta non oppositivo previsto dall'accordo sindacale sottoscritto l'8 agosto 2025 con le organizzazioni sindacali.