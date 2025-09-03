Milano 17:35
Netweek, accordo con sindacati per uscita di 19 dipendenti del gruppo
(Teleborsa) - Netweek, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha comunicato che, in riferimento al piano di risanamento previsto nella Composizione Negoziata della Crisi di Impresa (CNCI), è stato raggiunto un accordo per la riduzione volontaria di personale nelle due controllate al 100% Dmedia Group e Publi (iN), pari complessivamente a 19 dipendenti, con recesso avvenuto in data 2 settembre 2025.

La procedura è stata motivata da una riorganizzazione complessiva del business e dalla revisione delle funzioni presenti in organico. Tra i lavoratori destinatari del recesso rientrano coloro che hanno aderito al criterio di scelta non oppositivo previsto dall'accordo sindacale sottoscritto l'8 agosto 2025 con le organizzazioni sindacali.

(Foto: Pexels / Pixabay)
