Milano 14:20
41.758 +0,07%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:20
9.156 +0,43%
Francoforte 14:20
23.651 +0,70%

Piazza Affari: in calo Intercos

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di prodotti cosmetici, che presenta una flessione del 3,47% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intercos rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12,04 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 11,48. L'equilibrata forza rialzista di Intercos è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 12,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
