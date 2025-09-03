Polestar, perdita semestrale sale a 1,19 miliardi di dollari con svalutazione su Polestar 3

Polestar

(Teleborsa) -, marchio svedese di auto elettriche quotato al Nasdaq, ha chiuso ildel 2025 con volumi di vendita al dettaglio in aumento del 51,1%, trainati dalla transizione a un modello di vendita attivo, dall'espansione della rete di vendita al dettaglio e da un'interessante gamma di modelli. I ricavi sono stati in ??aumento del 56,5% a 1.423 milioni di dollari, trainati da maggiori volumi di vendita. Ilè stato del -49,4%, influenzato da oneri di svalutazione non monetari di 739 milioni di dollari contabilizzati nel secondo trimestre per Polestar 3. Laè stata di 1.193 milioni di dollari (contro il rosso di 544 milioni di dollari un anno fa), principalmente dovuta agli oneri di svalutazione."La nostra performance operativa nella prima metà del 2025 conferma che, in un mercato difficile: aumentare la nostra presenza commerciale, vendere più auto e concentrarci costantemente sulla gestione dei costi e delle scorte - ha detto il- La crescita del fatturato è stata del 56% e il nostro margine lordo rettificato è migliorato rispetto all'anno precedente. Con una media di cinque nuovi punti vendita aperti al mese nel secondo trimestre, stiamo rendendo più facile per un maggior numero di clienti provare e acquistare una Polestar".A seguito dell'annuncio del 30 aprile 2025, quando Polestar ha ritirato le previsioni finanziarie per il 2025, la società, se non quella di continuare puntare a una crescita annua del volume delle vendite al dettaglio del 30-35% nel periodo 2025-2027.L'azienda "sta, delle modifiche normative e politiche e dell'evoluzione delle dinamiche di mercato sulla propria attività e presenza geografica, cercando al contempo ulteriori collaborazioni, in particolare con Volvo Cars - si legge nella nota sui conti - Polestar prevede di riprendere a pubblicare le proprie guidance e fornirà ulteriori aggiornamenti, ove opportuno".