Mercoledì 3 Settembre 2025, ore 14.37
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 29 agosto
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 29 agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
03 settembre 2025 - 13.10
USA,
Richieste mutui nella settimana del 29 agosto su base settimanale (WoW) -1,2%
, in calo rispetto al precedente -0,5%.
