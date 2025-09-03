Sicurezza energetica, il ministro Pichetto Fratin incontra l'Ambasciatore degli Stati Uniti Fertitta

(Teleborsa) - Il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica,, ha ricevuto questa mattina a Roma, presso il MASE, l’Ambasciatore degli Stati Unitiper unache ha offerto l’opportunità di riaffermare, anche nello strategico settore dell’energia, i solidi e storici rapporti di amicizia e cooperazione che uniscono da sempre l’Italia e gli Stati Uniti.In particolare è stata ribadita la comune priorità di accrescere laanche grazie al rafforzamento del ruolo dell’Italia quale hub nele alla collaborazione tra i due Paesi sia nel pubblico che nel privato.