UE autorizza acquisizione di Austria Juice da parte di Agrana

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Austria Juice da parte di Agrana, entrambe con sede in Austria. L'operazione riguarda principalmente la produzione e la vendita di concentrati di succhi, preparati per bevande e aromi.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il limitato impatto sulla struttura del mercato. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
