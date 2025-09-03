UE autorizza acquisizione di Austria Juice da parte di Agrana

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato
, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo
di Austria Juice da parte di Agrana
, entrambe con sede in Austria. L'operazione riguarda principalmente la produzione e la vendita di concentrati di succhi, preparati per bevande e aromi.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il limitato impatto sulla struttura del mercato
. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.