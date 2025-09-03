Ue, la Commissione valuta stretta su operatori della finanza non bancaria

(Teleborsa) - La Commissaria europea ai Servizi finanziari e all'unione di risparmi e investimenti,, ha fatto sapere che lasta valutando diversi aspetti su cui intervenire per rafforzare normative esugli operatori della, tra cui ricadono anche le. Durante un video intervento all'assemblea annuale dello, Albuquerque ha dichiarato che "per promuovere e assicurare che la finanza non bancaria contribuisca alla crescita di lungo termine dell'economia tramite il sistema finanziario, abbiamo individuato diverse opzioni che stiamo valutando".Innanzitutto, Bruxelles sta considerando di rafforzare la"per minimizzare il rischio di eventi di crisi che derivassero dalle attività della finanza non bancaria", ha spiegato la Commissaria. "Cercheremo anche di semplificare un quadro complessivo rafforzando la convergenza tra regole e vigilanza e migliorando la raccolta e la condivisione dei dati", ha aggiunto.Inoltre, la Commissione valuta di proporre "strumenti più efficaci e coordinati da sviluppare dallee dallecompetenti nel caso di eventi sistemici". Albuquerque ha riferito che sono state portate avanticon le parti interessate e che al momento la commissione sta analizzando i riscontri ricevuti.Successivamente, ha spiegato, fornirà le suesu priorità, tempistiche e portata di unaper la finanza non bancaria. "È ampiamente condiviso che dobbiamo capire meglio come la finanza non bancaria e le banche interagiscono su alcuni mercati chiave", ha affermato.Altri aspetti chiave riguardano la gestione delleneie come assicurare una vigilanza omogenea in tutta Europa.