USA, calano ancora le richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) - Calano ancora le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 29 agosto
, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento dell'1,2%, dopo il -0,5% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è aumentato lievemente dello 0,9%, mentre quello relativo alle nuove domande è scivolato del 3,1%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations
(MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali
sono scesi al 6,64% dal 6,69% precedente.