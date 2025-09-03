Milano 14:22
41.764 +0,09%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:22
9.158 +0,45%
Francoforte 14:21
23.655 +0,71%

USA, calano ancora le richieste di mutui settimanali

Nella settimana al 29 agosto

Economia, Macroeconomia
USA, calano ancora le richieste di mutui settimanali
(Teleborsa) - Calano ancora le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 29 agosto, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento dell'1,2%, dopo il -0,5% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è aumentato lievemente dello 0,9%, mentre quello relativo alle nuove domande è scivolato del 3,1%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,64% dal 6,69% precedente.
Condividi
```