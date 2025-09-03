Milano 17:21
USA, ordini industria luglio -1,3% su mese

Economia, Macroeconomia, Industria
(Teleborsa) - Calano secondo attese gli ordinativi all'industria statunitensi. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di luglio 2025 gli ordini hanno evidenziato una discesa dell'1,3% dopo il calo del 4,8% riportata a giugno, contro il -1,3% stimato dal consensus.

Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono saliti dello 0,6%, dopo il +0,4% di giugno, mentre al netto del settore difesa sono scesi del 2,5% (uguale al consenus e al mese precedente).

(Foto: Clayton Cardinalli su Unsplash)
