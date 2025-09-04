ASTM, commessa da 1,9 miliardi di dollari per metropolitana New York con FCC Construction

(Teleborsa) - ASTM
, colosso italiano del settore delle infrastrutture controllato dalla famiglia Gavio, si è aggiudicato
, attraverso la propria controllata Halmar International, il contratto
per la progettazione e costruzione di un nuovo tratto della metropolitana "Second Avenue"
a New York che si estenderà tra la 116a e la 125a Strada.
Si tratta della più grande commessa di scavo in galleria mai assegnata nella storia della Metropolitan Transportation Authority (MTA), committente dell'opera. Il progetto, dal valore complessivo di 1,9 miliardi di dollari
, è stato affidato al raggruppamento d'impresa guidato da Halmar International, controllata statunitense di Itinera - EPC contractor del Gruppo ASTM - in qualità di leader del consorzio Connect Plus Partners, in partnership
con la società spagnola FCC Construction
.
"L'aggiudicazione di questo nuovo contratto negli Stati Uniti rappresenta per noi motivo di grande orgoglio ed è un risultato estremamente significativo
che conferma la nostra forza operativa, le competenze distintive del Gruppo e la capacità di realizzare progetti complessi in uno dei mercati più competitivi a livello globale - ha dichiarato l'AD Umberto Tosoni
- Questo progetto, in un mercato strategicamente rilevante e simbolico come quello statunitense, contribuirà a migliorare la mobilità sostenibile nella città di New York, e riflette pienamente la nostra strategia di crescita internazionale, il nostro impegno nel realizzare infrastrutture innovative e di alto valore per le comunità".
Il progetto, in particolare, prevede: la realizzazione di due tunnel paralleli di lunghezza ciascuno pari a 1.250 metri, con diametro interno di 6,1 metri; lo scavo della nuova stazione sotterranea della 125a Strada; l'adeguamento del tunnel, risalente agli anni '70, per ospitare la futura stazione della 116a Strada. I tunnel saranno eseguiti con scavo meccanizzato che richiederà l'uso di due Tunnel Boring Machine (TBM)
appositamente realizzate per affrontare le difficili condizioni geologiche e la logistica che caratterizzano il tracciato.