Borsa: Punta al rialzo Tokyo, in aumento dell'1,46% alle 08:20
Il Nikkei 225 tratta a 42.550,09 punti
In breve
,
Finanza
04 settembre 2025 - 08.20
Tokyo lievita dell'1,46% alle 08:20 e scambia in utile a 42.550,09 punti.
Guide
Come scegliere i titoli di Stato su cui investire
I titoli di Stato sono apprezzati dagli investitori perché consentono di impiegare i risparmi in uno strumento poco rischioso e ottenere un flusso di reddito, ma non tutti sono adatti per qualsiasi...
leggi tutto