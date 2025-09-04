Milano 10:12
41.876 +0,22%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 10:12
9.182 +0,04%
Francoforte 10:12
23.701 +0,45%

Borsa: Punta al rialzo Tokyo, in aumento dell'1,46% alle 08:20

Il Nikkei 225 tratta a 42.550,09 punti

In breve, Finanza
Tokyo lievita dell'1,46% alle 08:20 e scambia in utile a 42.550,09 punti.
