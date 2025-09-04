Figma, ricavi del secondo trimestre in aumento del 41% a 250 milioni di dollari

Figma

(Teleborsa) -, piattaforma per la modifica grafica e il design delle interfacce, ha chiuso il2025 con undi 249,6 milioni di dollari, in aumento del 41% su base annua e sopra la stima degli analisti di 248,8 milioni di dollari (secondo dati compilati LSEG). L'è stato di 2,1 milioni di dollari (vs -0,9 milioni un anno fa), mentre il margine operativo è stato dell'1%. L'è stato di 28,2 milioni di dollari (vs -0,8 milioni un anno fa) e l'utile netto rettificato è stato di 19,8 milioni di dollari.La società, nella sua prima trimestrale da società quotata, segnala 11.906con un Annual Recurring Revenue (ARR) superiore a 10.000 dollari al 30 giugno 2025, e 1.119 clienti paganti con un ARR superiore a 100.000 dollari alla stessa data."Questo è statoper Figma - ha dichiarato- Abbiamo registrato un fatturato record nel secondo trimestre, continuando a innovare con il lancio di quattro nuovi prodotti. Guardando al futuro, siamo entusiasti di continuare a sviluppare soluzioni per i nostri clienti e contribuire a definire la prossima era di prodotti ed esperienze digitali. Il design è più importante che mai e abbiamo ancora molto da costruire".Sulla base delle informazioni disponibili oggi, Figma prevede per il2025 un fatturato compreso tra 263 e 265 milioni di dollari, con una crescita del 33% su base annua nel punto medio dell'intervallo, mentre per l'stima un fatturato compreso tra 1,021 e 1,025 miliardi di dollari (mentre gli analisti stimano 1,01 miliardi di dollari), con una crescita del 37% su base annua nel punto medio dell'intervallo, e un utile operativo rettificato compreso tra 88 e 98 milioni di dollari.