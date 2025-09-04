Mare Group, il CEO scrive agli azionisti di Eles prima dell'assemblea: è un'occasione storica

(Teleborsa) - A seguito dell'Opas parziale posta in essere su Eles
, Mare Group
ne è divenuto il primo azionista e "in questa posizione sente la responsabilità di dare il proprio contributo
allo sviluppo della società, lavorando insieme a tutti voi, al management, ai collaboratori e agli stakeholder". È la premessa della lettera
che Antonio Maria Zinno
, CEO di Mare Group, ha inviato agli azionisti di Eles, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore.
In pochi mesi dall'IPO di maggio 2024, Mare Group ha costruito un "mosaico coerente di competenze": dal testing di Powerflex, alle infrastrutture integrate di La SIA
, ai sistemi di precisione di Rack Peruzzi, fino alle analytics di TradeLab
e alla progettazione di DBA Group
con l'obiettivo di creare il polo italiano dell'ingegneria nei settori ad alta tecnologia
. Questo ecosistema conta al 31/12/2024, aggregando Mare Group e La Sia, un volume d'affari di oltre 60 milioni di euro con un EBITDA margin superiore al 20%, più di 500 professionisti, 25 sedi operative, e 2.000 clienti.
Secondo Zinno, "Eles rappresenta una delle eccellenze italiane nel testing dei semiconduttori. Un settore che non è solo tecnologia, ma infrastruttura strategica non solo per il Paese ma per l'intero continente. Lavorando in modo sinergico possiamo dare vita ad un polo nazionale, capace di generare circa 100 milioni di ricavi con dimensioni idonee a competere in Italia ed in Europa
".
Il CEO di Mare Group delinea tre priorità chiare
: 1. Semiconduttori: rafforzare la capacità di testing e R&D, agganciandosi alle direttrici del Chips Act europeo. 2. Difesa e aerospazio: mettere a fattor comune filiere nazionali frammentate per non restare ai margini di un mercato globale da centinaia di miliardi. 3. Digitale e AI: trasformare i dati e i sistemi di testing in asset competitivi, integrandoli con piattaforme già sviluppate da Mare Group.
Mare Group ha chiesto
di convocare l'assemblea dell'8 settembre di Eles per proporre l'integrazione del CdA con tre amministratori di propria designazione. Le figure che Mare Group ha candidato - con competenze industriali, tecnologiche e finanziarie - "possono rafforzare la capacità del CdA di affrontare le sfide globali
, di guidare con visione la crescita futura, di favorire nuove posizioni qualificate in linea con le prospettive di sviluppo", dice Zinno.
"La decisione spetta agli azionisti - è la sua conclusione - Mare Group ha impiegato capitali, tempo e persone, convinta che questa sia un'occasione storica
ed è disposta ad investire per lo sviluppo di Eles. Non per sostituire, ma per integrare. Non per dividere, ma per costruire. Mare Group ha già scelto. Ora tocca a voi".