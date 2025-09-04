Milano 13:17
41.960 +0,42%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:17
9.196 +0,20%
Francoforte 13:17
23.773 +0,76%

Mercati europei positivi, a Milano in netto calo MPS e Mediobanca
(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Male a Milano i titoli MPS e Mediobanca, dopo che Siena ha superato la soglia minima del 35% nella sua offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) su Piazzetta Cuccia, permettendole il controllo di fatto sulla più importante banca d'affari italiana che detiene anche un rilevante pacchetto in Generali. Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha ribadito che l'offerta "risulta priva di razionale industriale nonché priva di convenienza per gli azionisti di Mediobanca" e che il nuovo corrispettivo non è "di per sé sufficiente, anche alla luce dei rischi di dissinergie e di distruzione di valore che caratterizzano l'offerta, a mutare la precedente valutazione di non congruità e inadeguatezza".

Sul fronte macroeconomico, Eurostat ha comunicato che a luglio 2025 il volume del commercio al dettaglio destagionalizzato è diminuito dello 0,5% nell'area euro rispetto a giugno 2025 (peggio del -0,3% atteso) e aumentato del 2,2% su anno (vs +2,4% atteso).

Negli Stati Uniti, ieri pomeriggio i dati JOLT hanno rivelato un calo più netto del previsto delle offerte di lavoro, scese a 7,181 milioni a luglio, al di sotto dei 7,378 milioni previsti, suggerendo una domanda di lavoro statunitense inferiore alle attese. Le assunzioni sono aumentate modestamente, mentre i licenziamenti sono rimasti elevati a 1,808 milioni. Questi dati rafforzano il quadro di un mercato del lavoro statunitense in raffreddamento, con i mercati che ora scontano al 95% un taglio di 25 punti base della Fed a settembre.

L'attività economica e l'occupazione negli Stati Uniti sono cambiate poco nelle ultime settimane, mentre i prezzi sono aumentati moderatamente o modestamente, secondo il Beige Book della Fed pubblicato ieri sera. Secondo Christopher Waller, la banca centrale dovrebbe procedere con un taglio dei tassi nella sua prossima riunione, mentre Raphael Bostic ha ribadito la sua opinione secondo cui un taglio dei tassi è prevedibile, sebbene senza specificarne i tempi.

L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,165. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,51%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 62,91 dollari per barile, in netto calo dell'1,66%.

In salita lo spread, che arriva a quota +94 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,57%.

Tra i listini europei sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dello 0,73%, piatta Londra, che tiene la parità, e senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 41.933 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 44.464 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,02%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,41%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buoni spunti su Telecom Italia, che mostra un ampio vantaggio del 3,09%. Ben impostata Snam, che mostra un incremento dell'1,80%. Tonica Terna che evidenzia un bel vantaggio dell'1,79%. Seduta senza slancio per Italgas, che riflette un moderato aumento dell'1,46%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS, che ottiene -3,80%. Spicca la prestazione negativa di Leonardo, che scende del 3,56%. Mediobanca scende del 3,35%. Calo deciso per DiaSorin, che segna un -2,35%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, MFE B (+5,58%), MFE A (+5,51%), Cementir (+2,33%) e Juventus (+2,00%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri, che ottiene -1,95%. Sotto pressione Italmobiliare, con un forte ribasso dell'1,73%. Soffre Lottomatica, che evidenzia una perdita dell'1,68%. Preda dei venditori Webuild, con un decremento dell'1,51%.
