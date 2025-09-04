Mercati europei positivi, a Milano in netto calo MPS e Mediobanca

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Male a Milano i titoli MPS e Mediobanca
, dopo che Siena ha superato
la soglia minima del 35% nella sua offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) su Piazzetta Cuccia, permettendole il controllo di fatto sulla più importante banca d'affari italiana che detiene anche un rilevante pacchetto in Generali
. Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha ribadito
che l'offerta "risulta priva di razionale industriale nonché priva di convenienza per gli azionisti
di Mediobanca" e che il nuovo corrispettivo non è "di per sé sufficiente, anche alla luce dei rischi di dissinergie e di distruzione di valore che caratterizzano l'offerta, a mutare la precedente valutazione di non congruità e inadeguatezza".
Sul fronte macroeconomico
, Eurostat ha comunicato che a luglio 2025 il volume del commercio al dettaglio
destagionalizzato è diminuito dello 0,5% nell'area euro rispetto a giugno 2025 (peggio del -0,3% atteso) e aumentato del 2,2% su anno (vs +2,4% atteso).
Negli Stati Uniti, ieri pomeriggio i dati JOLT hanno rivelato
un calo più netto del previsto delle offerte di lavoro, scese a 7,181 milioni a luglio, al di sotto dei 7,378 milioni previsti, suggerendo una domanda di lavoro statunitense inferiore alle attese. Le assunzioni sono aumentate modestamente, mentre i licenziamenti sono rimasti elevati a 1,808 milioni. Questi dati rafforzano il quadro di un mercato del lavoro statunitense in raffreddamento
, con i mercati che ora scontano al 95% un taglio di 25 punti base della Fed a settembre.
L'attività economica e l'occupazione negli Stati Uniti sono cambiate poco nelle ultime settimane, mentre i prezzi sono aumentati moderatamente o modestamente, secondo il Beige Book della Fed pubblicato ieri sera
. Secondo Christopher Waller
, la banca centrale dovrebbe procedere con un taglio dei tassi nella sua prossima riunione, mentre Raphael Bostic
ha ribadito la sua opinione secondo cui un taglio dei tassi è prevedibile, sebbene senza specificarne i tempi.
L'Euro / Dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,165. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,51%. Profondo rosso per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 62,91 dollari per barile, in netto calo dell'1,66%.
In salita lo spread
, che arriva a quota +94 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,57%. Tra i listini europei
sostenuta Francoforte
, con un discreto guadagno dello 0,73%, piatta Londra
, che tiene la parità, e senza spunti Parigi
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
, che avanza a 41.933 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 44.464 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,02%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,41%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, buoni spunti su Telecom Italia
, che mostra un ampio vantaggio del 3,09%. Ben impostata Snam
, che mostra un incremento dell'1,80%. Tonica Terna
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,79%. Seduta senza slancio per Italgas
, che riflette un moderato aumento dell'1,46%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS
, che ottiene -3,80%. Spicca la prestazione negativa di Leonardo
, che scende del 3,56%. Mediobanca
scende del 3,35%. Calo deciso per DiaSorin
, che segna un -2,35%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, MFE B
(+5,58%), MFE A
(+5,51%), Cementir
(+2,33%) e Juventus
(+2,00%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri
, che ottiene -1,95%. Sotto pressione Italmobiliare
, con un forte ribasso dell'1,73%. Soffre Lottomatica
, che evidenzia una perdita dell'1,68%. Preda dei venditori Webuild
, con un decremento dell'1,51%.