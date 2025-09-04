Monnalisa, sottoscritto con banche creditrici l'accordo per ristrutturazione e rilancio

(Teleborsa) - Monnalisa
, società specializzata in abbigliamento per bambini di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto in data 6 agosto 2025 con tutte banche creditrici
(Intesa Sanpaolo
, Banca Monte dei Paschi di Siena
, UniCredit
e BPER Banca
) l'accordo
in esecuzione del piano di ristrutturazione e rilancio.
Con la formalizzazione dell'accordo in esecuzione del piano di ristrutturazione e rilancio, si può affermare che la manovra finanziaria di Monnalisa è ufficialmente varata ed operativa
, si legge in una nota. Il risultato segna una svolta decisiva per la società, costituisce un punto cardine del piano di ristrutturazione e rilancio e conferma la fiducia che anche il ceto bancario ripone nella società stessa e nella strategia industriale tracciata dal nuovo management.
La firma dell'accordo "rappresenta il compimento di un percorso iniziato con la nomina del nuovo management
nel maggio 2024 e proseguito con il varo del Piano di Ristrutturazione e Rilancio al quale si lavora alacremente sin dall’estate dello scorso anno - ha detto l'AD Matteo Tugliani
- Come comunicato ad aprile 2025, la Manovra Finanziaria di Monnalisa, parte integrante del citato Piano, era già stata di fatto condotta in porto, ma non ancora attraccata in banchina: oggi, con questa firma, possiamo affermare con orgoglio di aver raggiunto l’approdo che tutti attendevamo".
"Ora guardiamo avanti con entusiasmo
e soprattutto con la consapevolezza di avere solide basi per trasmettere la fiducia e la serenità proprie della Monnalisa a tutti i suoi stakeholder, esprimendo finalmente il grande valore che si fonda sulla sua storia, sul suo know-how in termini di prodotto, processi e distribuzione internazionale, sulle sue grandi competenze interne e sugli ingenti investimenti (anche strutturali) sostenuti negli anni precedenti", ha aggiunto.