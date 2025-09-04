Milano 16:01
41.990 +0,49%
Nasdaq 16:01
23.433 +0,08%
Dow Jones 16:01
45.339 +0,15%
Londra 16:01
9.225 +0,51%
Francoforte 16:01
23.777 +0,77%

Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 29 agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 29 agosto su base settimanale (WoW) 237K unità, in aumento rispetto al precedente 229K unità (la previsione era 230K unità).
