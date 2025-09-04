Milano
17:35
41.990
+0,49%
Nasdaq
18:31
23.486
+0,30%
Dow Jones
18:31
45.477
+0,45%
Londra
17:35
9.217
+0,42%
Francoforte
17:35
23.770
+0,74%
Giovedì 4 Settembre 2025, ore 18.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 29 agosto
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 29 agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
04 settembre 2025 - 18.05
USA,
Scorte petrolio nella settimana del 29 agosto su base settimanale (WoW) 2,42 Mln barili
, in aumento rispetto al precedente -2,39 Mln barili (la previsione era -2 Mln barili).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
Leggi anche
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 15 agosto
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 8 agosto
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 22 agosto
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 8 agosto
Argomenti trattati
USA
(420)
Altre notizie
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 29 agosto
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 1 agosto
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 15 agosto
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 29 agosto
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 22 agosto
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 8 agosto
Guide
Come scegliere i titoli di Stato su cui investire
I titoli di Stato sono apprezzati dagli investitori perché consentono di impiegare i risparmi in uno strumento poco rischioso e ottenere un flusso di reddito, ma non tutti sono adatti per qualsiasi...
leggi tutto