Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 29 agosto

USA, Scorte petrolio nella settimana del 29 agosto su base settimanale (WoW) 2,42 Mln barili, in aumento rispetto al precedente -2,39 Mln barili (la previsione era -2 Mln barili).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
