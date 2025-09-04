USA, ADP: ad agosto 54 mila occupati in più, sotto le attese

(Teleborsa) - Sotto le attese l'andamento dei nuovi2025. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un incremento di 54 mila posti di lavoro, dopo i 104 mila del mese precedente. Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 73 mila unità.È quanto indica il, che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì, 5 settembre 2025.L'aumento maggiore è quello del settore dei(+42 mila), in particolare Leisure/hospitality (+50 mila) e Professional/business services (+15 mila). Nel settorei posti di lavoro scendono di 7 mila unità, mentre in quello dellesalgono di 16 mila unità.A livello dimensionale, leimprese hanno registrato un incremento degli occupati di 12 mila, mentre le imprese didimensioni registrano un aumento di 25 mila e l'industria didimensioni un aumento di 18 mila."L'anno è iniziato con una forte crescita dell'occupazione, ma questo- ha affermato Nela Richardson, capo economista di ADP - Diversi fattori potrebbero spiegare il rallentamento delle assunzioni, tra cui la carenza di manodopera, la nervosismo dei consumatori e le interruzioni dovute all'intelligenza artificiale".