USA, ISM: il settore non manifatturiero si rafforza in agosto

(Teleborsa) - Si rafforza ad agosto il settore terziario
americano, confermando la fase di espansione dell'attività. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management
fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero
si è portato a 52 punti, dai 50,1 punti del mese precedente, risultando anche superiore alle attese del mercato (50,9 punti).
Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti delle aziende.
Guardando alle singole componenti, quella sull'attività aziendale
sale a 55 punti da 52,6, mentre quella sugli ordini
aumenta a 56 punti da 50,3. Quella dell'occupazione
si porta a 46,5 punti da 46,4. Scende, invece, la componente sui prezzi
a 69,2 punti da 69,9 (cnsensus 69,5).(Foto: Julien Gaud / Unsplash)