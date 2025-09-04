Milano 17:35
USA, Orsted cita in giudizio Trump per blocco parco eolico

Energia, Finanza
USA, Orsted cita in giudizio Trump per blocco parco eolico
(Teleborsa) - Lo sviluppatore danese di energia eolica offshore Orsted, insieme agli stati del Rhode Island e del Connecticut, ha intentato una causa contro l’amministrazione Trump, contestando la sua decisione di interrompere la costruzione del progetto Revolution Wind.

Lo scorso agosto, l'US Department if the Interior Bureau of Ocean Energy Management ha annunciato uno stop del progetto Revolution Wind, frutto di una joint venture paritetica con una controllata di Blackrock, completato per circa l'80%.

Orsted ha chiesto di annullare l'ordinanza di sospensione dei lavori, definendola "illegale" ed "emessa in malafede".
