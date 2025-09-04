Milano 17:35
USA, scorte petrolio settimanali salgono di 2,4 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono scese più delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 29 agosto 2025, sono saliti di circa 2,4 milioni di barili a 420,7 MBG, contro attese per un decremento di 2 milioni.

Gli stock di distillati hanno registrato un aumento di 1,7 MBG, arrivando a 115,9 MBG, contro attese per una discesa di 0,3 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato una flessione di 3,8 milioni a quota 218,5 MBG (era atteso un decremento di 1 milione).

Le riserve strategiche di petrolio sono aumentate di 0,5 milioni a 404,7 MBG.
