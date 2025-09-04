USA, scorte petrolio settimanali salgono di 2,4 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono scese più delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA
, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio
, negli ultimi sette giorni al 29 agosto 2025, sono saliti di circa 2,4 milioni di barili a 420,7 MBG, contro attese per un decremento di 2 milioni.
Gli stock di distillati
hanno registrato un aumento di 1,7 MBG, arrivando a 115,9 MBG, contro attese per una discesa di 0,3 MBG, mentre le scorte di benzine
hanno registrato una flessione di 3,8 milioni a quota 218,5 MBG (era atteso un decremento di 1 milione).
Le riserve strategiche di petrolio
sono aumentate di 0,5 milioni a 404,7 MBG.