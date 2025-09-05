Avvera (Credem), semestre record con utile di 15,3 milioni di euro

Credem

(Teleborsa) -, la società del Gruppospecializzata nel credito al consumo e nell'intermediazione di mutui, ha registrato un utile netto pari a 15,3 milioni di euro nel primo semestre del 2025, evidenziando un incremento del 57% rispetto ai 9,7 milioni di euro del medesimo periodo nell'anno precedente. Nel dettaglio, ilsi attesta a 28,5 milioni di euro, in aumento del 69% (+11,6 milioni di euro) rispetto a giugno 2024. Lesono pari a 25 milioni di euro e crescono del 17% (+3,6 milioni di euro) rispetto a giugno 2024.Ilsi posiziona in maniera favorevole, attestandosi allo 0,72%, con un rapporto NPL del 1,33%. Il, pari al 35%, è in netto miglioramento rispetto a giugno 2024 (-10p.p.) grazie al progressivo efficientamento."Sonoin questa prima metà del 2025 - ha dichiaratodi Avvera - Abbiamo registrato una solida performance su tutti i prodotti, con un picco significativo per i mutui, che hanno superato a livello di operazioni intermediate, il nostro anno record del 2023. Questi eccellenti risultati confermano la bontà delle nostre scelte strategiche in tutte le nostre divisioni, nonostante le incertezze e le sfide del contesto economico e di mercato. Ancora una volta, abbiamo dimostrato la nostra capacità di adattamento e crescita, oltre alla qualità del nostro modello di business diversificato e multicanale".L'ammontare complessivo deidalla società nei primi sei mesi del 2025 ha raggiunto 1,3 miliardi di euro, registrando un aumento del +20% rispetto a giugno 2024. I premi assicurativi collocati si sono attestati a 26 milioni di euro (+21% in confronto ai 21 milioni di euro di fine giugno 2024).Nello specifico, per quanto concerne il comparto dei, Avvera ha concluso il primo semestre 2025 con 447 milioni di euro di nuove operazioni intermediate. Tale dato attesta un eccezionale primo semestre 2025 (+38% anno su anno), superando in termini di crescita percentuale anche il 2023. Il valore dell'intermediato medio per singolo agente ha raggiunto 1,8 milioni di euro e nei primi sei mesi dell'anno sono stati reclutati 16 nuovi professionisti, portando a 242 il numero totale degli agenti attivi su tutto il territorio nazionale.La produzione complessiva deinel primo semestre si è attestata a 188 milioni di euro erogati (+14% anno su anno), sostenuta, in particolare, dalle consolidate partnership con diversi istituti bancari. Il canale dedicato aiha raggiunto circa 385 milioni di euro di finanziamenti erogati nel semestre (+15% anno su anno), grazie a 31 agenti in organico, cui si aggiungono circa 87 collaboratori.Con una rete specializzata di 324 tra agenti e collaboratori distribuiti su tutto il territorio nazionale, il canale dedicato aidello stipendio e della pensione registra 249 milioni di euro di montante, in aumento rispetto al primo semestre 2024 (+5% anno su anno), con una quota di mercato pari al 4,9%.